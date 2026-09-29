Eyüpspor’da Mustafa Dalcı dönemi başladı!

Trendyol Süper Lig
ekiplerinden Eyüpspor
, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı
'nın getirildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz" denildi.
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Hakan Kurt - Editör