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Giriş Tarihi: 29.09.2026 18:18

Eyüpspor'da Mustafa Dalcı dönemi başladı!

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya vardı.

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İHA
Eyüpspor’da Mustafa Dalcı dönemi başladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz" denildi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EYÜPSPOR #MUSTAFA DALCI #TRENDYOL SÜPER LİG
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Eyüpspor'da Mustafa Dalcı dönemi başladı!
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