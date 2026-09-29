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Giriş Tarihi: 29.09.2026 19:17

Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden devam etti!

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı.

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İHA
Fenerbahçe’de hazırlıklar hız kesmeden devam etti!
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Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını sabah ve akşam saatlerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen günün ilk idmanı salonda yapıldı. Core çalışmalarıyla başlayan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla noktalandı.

Akşam saatlerinden yapılan günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı; çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #SÜPER LİG
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Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden devam etti!
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