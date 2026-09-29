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Giriş Tarihi: 29.09.2026

Futbol ziyafeti tam gaz

Uluslar Ligi’nde futbolun kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor. Yenilmez armada Dünya şampiyonu İspanya’nın, Hırvatistan’ı konuk edeceği maç A Haber ekranlarında olacak. Çekya-İngiltere mücadelesi A Spor’da, İskoçya-İsviçre kapışması ise A Para’da naklen yayınlanacak

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Futbol ziyafeti tam gaz
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Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı, futbolun adresi Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. İlk maçında nefes kesen düellonun ardından İngiltere'yi 3-2 yenen son Dünya şampiyonu İspanya, ikinci sınavında Hırvatistan'ı konuk edecek. Uluslar A Ligi 3. Grup'taki ilk karşılaşmasında Çekya'yı deviren Bilic'in öğrencileri, İspanya'da sürpriz yapıp 6 puana çıkmak istiyor. 21.45'teki bu heyecan fırtınası A Haber ekranlarında olacak. İngiltere ise Çekya deplasmanında galibiyet arayacak. Aynı saatte oynanacak müsabakayı A Spor naklen yayınlayacak. Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Murat Yakın'ın ekibi İsviçre, İskoçya ile kozlarını paylaşacak. 21.45'te başlayacak mücadele A Para'da futbolseverlerle buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TURKUVAZ MEDYA #A HABER #A PARA #ULUSLAR LİGİ
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Futbol ziyafeti tam gaz
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