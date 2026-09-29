Futbol ziyafeti tam gaz

Uluslar Ligi
'nin tüm heyecanı, futbolun adresi Turkuvaz Medya
ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. İlk maçında nefes kesen düellonun ardından İngiltere'yi 3-2 yenen son Dünya şampiyonu İspanya, ikinci sınavında Hırvatistan'ı konuk edecek.
Uluslar A Ligi 3. Grup'taki ilk karşılaşmasında Çekya'yı deviren Bilic'in öğrencileri, İspanya'da sürpriz yapıp 6 puana çıkmak istiyor. 21.45'teki bu heyecan fırtınası A Haber ekranlarında olacak.
İngiltere ise Çekya deplasmanında galibiyet arayacak. Aynı saatte oynanacak müsabakayı A Spor naklen yayınlayacak. Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Murat Yakın'ın ekibi İsviçre, İskoçya ile kozlarını paylaşacak.
21.45'te başlayacak mücadele A Para
'da futbolseverlerle buluşacak.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör