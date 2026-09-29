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Giriş Tarihi: 29.09.2026 19:41

Galatasaray, Kasımpaşa mesaisini sürdürdü!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.

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İHA
Galatasaray, Kasımpaşa mesaisini sürdürdü!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, salonda kuvvet çalışması yaptı. Teknik ısınmayla başlayan günün ikinci idmanı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dar alanda turnuva ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #KASIMPAŞA #TRENDYOL SÜPER LİG
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Galatasaray, Kasımpaşa mesaisini sürdürdü!
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