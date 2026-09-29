Gündemimde istifa yok!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ilk yarıda taraftarın tepkisini normal bulduğunu söyledi. İtalyan hoca şöyle konuştu: "Bu takım 3 sene önce C Ligi'ndeydi, sonra B ve A Ligi'ni kazandık. Seviyeler bu ligde farklı. Altay'ın tepki görmesi beni derinden üzdü. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim. Oyuncularımıza inancım devam ediyor. Buralara nasıl geldiysek, devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa önce futbolcularımla konuşurum. Ama öyle bir gündemimiz yok. Çalışarak sahada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Barış ve Kerem ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Heykellerini bile dikesim geliyor. Türkiye'de 2019'dan bu yana kendi kulübünde düzenli forma giyip gol atan Türk forvet yok."

'İSTEDİĞİMİZİ OYNAMADIK İSTEDİĞİMİZİ ALDIK'

İTALYA Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, oyuncularının reaksiyonundan çok mutlu olduğunu söyledi. 61 yaşındaki çalıştırıcı kalan maçları işaret ederek, "İlk yarı iyi oynadık ama sonrasında oyundan düşmemize rağmen istediğim reaksiyonu oyuncularım gösterdi. Önemli olan Türkiye karşısında galibiyet alabilmekti. Bundan sonra da aynı şekilde oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İstediğim oyun tam olarak bu değildi ama galibiyet çok önemliydi" ifadelerini kullandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör