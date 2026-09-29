Hedefteki adam Montella!

A Milli Takım
'ın Bursa
'da İtalya'ya karşı aldığı yenilgi, Türk futbolseverleri çok kızdırdı. Stadyumda takıma destek veren taraftarlar, ilk yarıda art arda gelen gollerden sonra teknik direktör Vincenzo Montella
'ya istifa çağrısı yaparken sosyal medyada da İtalyan hocaya sert tepkiler vardı. Özellikle kadro tercihi nedeniyle çok eleştirilen 52 yaşındaki çalıştırıcı için yapılan yorumlarda, "Montella, en iyi bilmesi gereken kendi ülkesinin takımını ne yazık ki hiç analiz edememiş. Oyuncu seçimleri çok hatalıydı. Fransa karşısında çok iyi mücadele eden takımı bozmasının anlamı ne? İyi oynayan takım bozulmaz kuralını biri hocaya hatırlatmalı... Elimizdeki jenerasyon Montella gibi bir hocanın elinde kayboluyor... Montella ile bir an önce yollar ayrılmalı. Montella ile devam etmek büyük hata" ifadeleri kullanıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör