Hull City’nin sahibi Ilıcalı’dan Manchester City sözleri: ’Finansal doping...’

Acun Ilıcalı, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi Premier Lig kurallarını ihlal etmekten suçlu bulmasıyla ilgili iddiaları katıldığı bir podcast yayınında değerlendirdi.

Futbolun içinde adaletsiz bir şey varsa cezalandırılması gerektiğini belirten Ilıcalı, "Suçlular ya da değiller demiyorum çünkü masum olduklarını söylüyorlar. Premier Lig, masum olmadıklarını söylüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa bence doping yapıp olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil.

"FİNANSAL BİR DOPİNG"

Bu, günün sonunda finansal bir dopingdir. Kuralları çiğneyerek, devasa paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirmek. Bu açıdan bakıldığında hiç de olumlu görünmüyor." ifadelerini kullandı.

"BU ADİL DEĞİL"

Kulüpler arasındaki gelir farkının daha da açılmaması gerektiğini savunan Ilıcalı, "Eğer küçük bir ceza verirseniz, o zaman herkes bunu yapar. Futbolun geleceği ve temiz bir gelecek için bu tür şeyler, eğer yaşanıyorsa, cezalandırılmalı ve insanların böyle bir şey yapmasına izin verilmemelidir. Ben futbolda doğal parayı seviyorum. İngiltere'deki ilk 6 ya da belki ilk 10 takımın bütçesine sahip olamayacağız ama buna saygı duyuyoruz.

Doğal olarak sahip oldukları bu gelir nedeniyle aramızda yeterince mesafe var. Lütfen daha fazla mesafe eklemeyin. Eğer böyle bir hata varsa, bu tür hatalar bazı takımlara çılgınca avantajlar sağlıyor ve bu adil değil." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör