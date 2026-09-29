İrlanda’nın tokadı ses getirdi!

Uluslar
Ligi'nde oynanan maçta İrlanda'nın, 3-0 yendiği soykırımcı İsrail'e karşı uyguladığı protestolar büyük ses getirdi. Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan mücadelede İsrail milli marşı sırasında İrlandalı futbolcular ve tribündeki heyet başlarını öne eğdi. Ayrıca oyuncular, Gazze'deki katliamlar için kollarına siyah bant taktı. İsrailli futbolcularla da tokalaşma olmadı.
İrlanda'nın kalecisi Gavin Bazunu maça çıkmayı reddetti. Bu arada İrlanda'daki cafeler ve barlar, Gazze soykırımını protesto etmek amacıyla İsrail maçını yayınlamadı.
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Mete Efendioğlu - Editör