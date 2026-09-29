İsveç sahasında Polonya’yı yıktı

ULUSLAR B Ligi 4. Grup'ta oynanan 2. hafta maçında İsveç, sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. A Para'dan futbolseverlerle buluşan müsabaka nefes kesti. Strawberry Arena'da oynanan maçta ev sahibinin galibiyet gollerini 8. dakikada Benjamin Nygren, 64'te Yasin Ayari ve 72'de Viktor Gyökeres kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 43'te Sebastian Szymanski'den geldi. İsveç, 2'de 2 yaparken Polonya henüz galibiyetle tanışamadı. Öte yandan A Para ekranlarından yayınlanan diğer karşılaşmada Gürcistan ve Ukrayna 0-0 berabere kaldı.

DİĞER SONUÇLAR: B LİGİ:

K.İrlanda-Macaristan: 0-0, Romanya-Bosna Hersek: 2-4, C LİGİ: Ermenistan-Karadağ: 2-3, Letonya-G.Kıbrıs: 0-0.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör