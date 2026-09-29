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Giriş Tarihi: 30.09.2026 00:06

İtalya'da Giacomo Raspadori kadrodan çıkarıldı!

İtalya Futbol Federasyonu, Giacomo Raspadori'nin sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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AA
İtalya’da Giacomo Raspadori kadrodan çıkarıldı!
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İtalya Milli Futbol Takımı'nda Giacomo Raspadori sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İtalya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Türkiye'yi deplasmanda 4-1 yendikten sonra Fransa müsabakasının hazırlıklarına Coverciano'daki milli takım tesislerinde başladığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculardan Raspadori'nin tesislerdeki idmana katılmadığı ve dinlendirildiği ifade edildi.

Raspadori'nin, yapılan sağlık kontrollerinin ardından 2 Ekim'de Fransa ve 5 Ekim'de Türkiye ile oynanacak maçlarda yer alamayacağının kesinleşmesi sebebiyle kamptan ayrıldığı belirtildi.

İtalyan spor basını da Raspadori'nin sakatlığının, Türkiye maçında aldığı bir darbe sonucu meydana geldiğini ve devre arasında oyundan çıkmasına neden olduğunu yazdı.

Nicolo Zaniolo da sakatlığı sebebiyle Türkiye maçından önce milli takım kampından ayrılmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İTALYA MİLLİ TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ
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İtalya'da Giacomo Raspadori kadrodan çıkarıldı!
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