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Giriş Tarihi: 29.09.2026 19:09

Karşıyaka, Zafer Uysal ile sözleşme imzaladı!

Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Zafer Uysal ile anlaşma sağladı.

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DHA
Karşıyaka, Zafer Uysal ile sözleşme imzaladı!
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3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı takımın eski futbolcu ve antrenörlerinden Zafer Uysal'la sözleşme imzaladı.

Son olarak geçen sezon Karşıyaka'yla aynı grupta yer alan Balıkesirspor'u çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamın imzasıyla ilgili, "Hoş geldin Zafer Uysal! Karşıyaka'mız, Teknik Direktörlük görevi için Zafer Uysal ile sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler; Teknik Direktörümüz Zafer Uysal'a ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Takımımızla birlikte başarılı ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz" açıklaması yayınlandı.

Karşıyaka yönetimi, görevden ayrılan Burhanettin Basatemür ve ekibiyle de karşılıklı anlaşmaya varıldığını, kulüpten alacak ve tazminat taleplerinin bulunmadığını da açıkladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KARŞIYAKA
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Karşıyaka, Zafer Uysal ile sözleşme imzaladı!
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