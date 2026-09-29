Konyaspor ile Filistin dostluk maçına çıkacak!

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında yarın (30 Eylül çarşamba günü) dostluk maçı oynanacak. Saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek, girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı mücadele öncesi dün basın toplantısı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İlk defa rekabetin ön planda olmadığı bir karşılaşmaya şahitlik edeceğiz. Bu maçta rekabetten çok kardeşlik olacak. Buradan bütün dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz. Gazze'den ve Filistin davasından vazgeçmeyeceğiz. Elimizdeki bütün imkânları, onların sesini daha güçlü duyurabilmek için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

'HEM UMUT HEM DUA EDİYORUZ'

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker de "Hep birlikte, 'Yalnız değilsiniz' diyeceğiz. Konya'nın vicdanını, kardeşliğini ve misafirperverliğini temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü İlhan Palut ise "Filistinli çocukların okullarına gittiği, caddelerde oynadığı ve yeniden güldüğü günleri çok kısa zamanda görmek istiyoruz. Bunun için umut ediyor, aynı zamanda dua ediyoruz. İrlanda Milli Takımı'nın açıklamalarından bir alıntıyla tamamlamak istiyorum. Biz Filistin Milli Futbol Takımı'na karşı oynamayacağız, Filistin Milli Takımı ile birlikte burada bir maç yapacağız" diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör