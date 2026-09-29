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Giriş Tarihi: 29.09.2026 21:38

Muğlaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Yiğit Fidan istikrarı yakaladı!

Muğlaspor'un Fenerbahçe'den kiralık olarak renklerine bağladığı Yiğit Fidan'ın bu sezon gösterdiği istikrarlı performans dikkat çekti.

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DHA
Muğlaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Yiğit Fidan istikrarı yakaladı!
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1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı stoper Yiğit Fidan takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

8 hafta sonunda 11 puan toplayıp milli araya 10'uncu basamakta giren yeşil-beyazlılarda 8 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan 21 yaşındaki savunmacı toplam 720 dakika süre alarak tüm maçları saha içinde tamamladı.

Futbola Bursaspor'da başlayan ve yeşil-beyazlılarda profesyonel olan Yiğit Fidan, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Pendikspor'a transfer oldu. Bu sezon ise Fenerbahçe'ye gelen oyuncu, yaz döneminde Muğlaspor'a kiralandı.

Hızlı bir gelişim gösteren Yiğit Fidan, Muğlaspor'da gösterdiği performansla kısa sürede vitrine çıkmayı başardı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MUĞLASPOR #FENERBAHÇE
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Muğlaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Yiğit Fidan istikrarı yakaladı!
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