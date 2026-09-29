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Giriş Tarihi: 29.09.2026

Orkun’dan özveri

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Orkun’dan özveri
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AYAK parmağındaki çatlağa rağmen A Milli Takım kadrosuna gelen, "Tedavini istersen İstanbul'da devam ettir" teklifini reddeden Orkun büyük bir fedakârlık yaparak dün 11'de sahaya çıktı. Sadece iki idmana katılabilen Beşiktaşlı oyuncu, parmağına yapılan özel anestezi ile mücadele etti. Fransa maçında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Altay devraldı. Eren Elmalı ve Ozan Kabak da ilk 11'de başladı.

ORKUN KÖKÇÜ NE YAPTI?
SÜRE: 45 DAKİKA
PAS İSABETİ: %65
ŞUT: 0
ORTA: 0
ŞUT PASI: 0
TOP KAPMA: 0
ŞUT ENGELLEME: 0
İKİLİ MÜCADELE: 3/3
PAS ARASI: 1
YAPILAN FAUL: 2

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Orkun’dan özveri
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