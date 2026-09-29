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Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:30 Son Güncelleme: 29.09.2026 16:50

Son dakika: TFF'den MHK soruşturması sonrası ilk açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı üyelerin şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmasının ardından, "TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir." açıklamasını yaptı.

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Son dakika: TFF’den MHK soruşturması sonrası ilk açıklama!
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İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında evrakta sahtecilik ve mobbing iddialarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu ve bazı üyelerin şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklamada geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun, "temiz futbol, adil oyun" anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

"ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve "temiz futbol, adil oyun" anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yönetimimiz, bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur.

"BELGELER KAPALI ZARFLA İLETİLDİ"

Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği süreci halen devam etmektedir. Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir.

Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz." denildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Son dakika: TFF'den MHK soruşturması sonrası ilk açıklama!
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