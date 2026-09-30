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Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:38 Son Güncelleme: 30.09.2026 21:39

A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya hazırlanıyor!

Antrenmana dün takımla çalışmayan Emirhan Topçu'nun yanı sıra Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de katıldı

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AA
A Milli Futbol Takımı, Belçika’ya hazırlanıyor!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.

Salonda başlayan idmanda futbolcular daha sonra sahaya geçti. Sahada ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı.

Dünkü antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu bugün takımla çalıştı. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de A takımın antrenmanına katıldı.

A Milli Takım'ın yaptığı çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de izledi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya hazırlanıyor!
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