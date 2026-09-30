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Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:39

Belçika - Türkiye maçına Norveçli hakem!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

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İHA
Belçika - Türkiye maçına Norveçli hakem!
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı.

Maurice Dufrasne Stadyumu'ndaki mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Marius Hansen Grotta olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Alman Bastian Dankert oturacak, AVAR'da ise Marius Lien eşlik edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA #BELÇİKA MİLLİ TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ
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Belçika - Türkiye maçına Norveçli hakem!
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