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Giriş Tarihi: 30.09.2026 15:29

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı mesaisi tam gaz!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

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AA
Beşiktaş’ta Kocaelispor maçı mesaisi tam gaz!
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Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 buçuk saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan futbolculardan Dusan Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı mesaisi tam gaz!
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