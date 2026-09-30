A Milli Takım, Fransa (0-1) ve İtalya (1-4) yenilgileriyle tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Ancak şimdi "Biz bitti demeden bitmez" diyen Ay-Yıldızlılar'ın 'Çılgın Türkler' ruhunu devreye sokma zamanı. İş zora girdi ama hâlâ matematiksel olarak umudumuz var. O nedenle biz bitti demeden bitemez, bitmemeli...

MASADA 12 PUAN VAR

Yeni formata göre A Ligi'nde ilk 2 çeyrek finale çıkıyor, 4. olan doğrudan B Ligi'ne düşüyor, 3. olan ise B Ligi ikincileriyle düşme/kalma play-off'u oynuyor. Önümüzde 4 maç var. Hepsini kazanırsak 12 puan çeyrek final için yeter. Fransa ve İtalya'nın birbirine çelme takması halinde bizim kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanmamız lazım. Gerçekçi hedef, 3. olup play-off'a kalmak. Bunun için en az 6-7 puan lazım. Belçika'dan 4 puan (bir galibiyet/ bir beraberlik) alıp, İtalya veya Fransa'dan bir sürpriz beraberlik çıkarıp 5 puanla 3. olup playoff'a kalabiliriz. Eğer Belçika'ya iki maçı da kaybedersek doğrudan B Ligi'ne düşeriz. Çeyrek final için mucize lazım, A Ligi'nde kalmak için ise Belçika maçları final.



ORKUN VE EMİRHAN İDMANDA YOK

A Milli Takımımız, Belçika maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Riva'daki idmanda iki futbolcumuz yer almadı. İtalya karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Orkun Kökçü'nün, ayak parmağındaki ağrının artması sebebiyle antrenmana katılmadığı açıklandı. Sakatlığı sebebiyle ağrısı bulunan Emirhan Topçu'nun da çalışmalarda olmadığı bildirildi. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından çeviklik çalışması ve sprint koşuları yapan oyuncular, ardından top kapma çalışması gerçekleştirerek taktik oyun oynadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör