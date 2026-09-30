Bodrum FK’de gözler Aboubakar’da!

Geçen sezonki kadrosunda yer alan golcüleri Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi ve Pedro Brazo'yu satıp gol yollarında sıkıntılar yaşayan Bodrum FK, Kamerunlu yıldız Aboubakar'ı renklerine bağladı.

Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyip Süper Lig'de şampiyonluklar yaşayan ardından da Hatayspor formasını terleten 34 yaşındaki futbolcu, Bodrum FK'da 4 maç oynadı.

2 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11 çıkan Aboubakar 1 gol atabildi. Yeşil-beyazlıların önemli katkılar beklediği Aboubakar'ın milli aradan sonra daha hazır bir duruma geleceği ifade edildi.

Oyuncunun da milli arada gerçekleştirilen idmanlarda oldukça istekli olduğu ve eksiklerini kapatmaya başladığı bildirildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör