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Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:14

Bodrum FK'de gözler Aboubakar'da!

1'inci Lig'de ilk 6 haftayı 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 8 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü'nde gözler milli aradan sonra Vincent Aboubakar'a çevrilecek.

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DHA
Bodrum FK’de gözler Aboubakar’da!
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Geçen sezonki kadrosunda yer alan golcüleri Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi ve Pedro Brazo'yu satıp gol yollarında sıkıntılar yaşayan Bodrum FK, Kamerunlu yıldız Aboubakar'ı renklerine bağladı.

Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyip Süper Lig'de şampiyonluklar yaşayan ardından da Hatayspor formasını terleten 34 yaşındaki futbolcu, Bodrum FK'da 4 maç oynadı.

2 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11 çıkan Aboubakar 1 gol atabildi. Yeşil-beyazlıların önemli katkılar beklediği Aboubakar'ın milli aradan sonra daha hazır bir duruma geleceği ifade edildi.

Oyuncunun da milli arada gerçekleştirilen idmanlarda oldukça istekli olduğu ve eksiklerini kapatmaya başladığı bildirildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BODRUM FUTBOL KULÜBÜ #VİNCENT ABOUBAKAR #ALİ HABEŞOĞLU #1 İNCİ LİG #BODRUM FK
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Bodrum FK'de gözler Aboubakar'da!
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