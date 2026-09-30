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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Dostlar 13 yıl sonra Trabzon’da buluşuyor

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Dostlar 13 yıl sonra Trabzon’da buluşuyor
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Ambleminde taşıdığı Ay-Yıldız'la bordo-mavili renklere sahip olan, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan Drogheda United ile Trabzonspor arasında kurulan dostluk, milli arada pekiştirilecek. İki takım, yarın hazırlık maçında Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak bu anlamlı mücadeleyi A Spor naklen yayınlayacak. Takımlar 2013'te Dublin'de maç programı yapmış ancak iptal edilmişti. Bordo-mavili takım, İrlanda'ya gitmiş ancak aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle karşılaşma oynanamamıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZON #PAPARA PARK #TRABZONSPOR
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Dostlar 13 yıl sonra Trabzon’da buluşuyor
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