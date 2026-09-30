Elazığspor 3 puan silme cezasından kurtuldu

Seza Çimento Elazığspor'da geçmiş dönem borçlardan kaynaklı kulübe gelmesi muhtemel 3 puan silme cezasının önüne geçildi.

Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Kulübümüz, 2026-2027 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında karşılanması gereken; Sportif Kriterler, Altyapı Kriterleri, Personele İlişkin ve İdari Kriterler, Hukuki Kriterler, Futbol Sosyal Sorumluluk Kriterleri ve Mali Kriterler kapsamındaki Kulüp Lisans Sistemi kriterlerini eksiksiz şekilde tamamlamıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kulübümüz, gerekli kriterleri yerine getirerek 2026-2027 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanmıştır. Kulübümüz açısından büyük önem taşıyan bu sürecin tamamlanmasında, Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, Elazığspor'umuzun karşı karşıya kaldığı kritik bir süreçte bir kez daha kulübümüzün yanında yer almış ve önemli bir destek sağlamıştır. Özellikle kulübümüzün SGK borçlarının ödenmesi ve bu kapsamda doğabilecek olası 3 puan silme cezasının önüne geçilmesi noktasında sağladığı katkılar, kulübümüz açısından büyük önem taşımaktadır. Elazığspor'umuzun geleceği ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına göstermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.



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