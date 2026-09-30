Enes Çelik: "Kulübümüzün itibarına zarar verecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım"

TFF'nin açıkladığı listede isminin yer alması üzerine konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şahsına ait olduğu iddia edilen hesabın eski ve kısa bir döneme ait olduğunu belirterek, "Bahsi geçen tarihlerde Bursaspor 3. Lig'deydi ve Bursaspor'un lig maçları dahi başlamamıştı" dedi.

Taraftarların müsterih olmasını isteyen Çelik, "Başkanlığım süresince Bursaspor Kulübü'nü ve büyük Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör