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Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:28 Son Güncelleme: 30.09.2026 21:29

Enes Çelik: "Kulübümüzün itibarına zarar verecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kendisi ve 16 yöneticinin bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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İHA
Enes Çelik: Kulübümüzün itibarına zarar verecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım
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TFF'nin açıkladığı listede isminin yer alması üzerine konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şahsına ait olduğu iddia edilen hesabın eski ve kısa bir döneme ait olduğunu belirterek, "Bahsi geçen tarihlerde Bursaspor 3. Lig'deydi ve Bursaspor'un lig maçları dahi başlamamıştı" dedi.

Taraftarların müsterih olmasını isteyen Çelik, "Başkanlığım süresince Bursaspor Kulübü'nü ve büyük Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Enes Çelik: "Kulübümüzün itibarına zarar verecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım"
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