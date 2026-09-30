Fatih Karagümrük: "Kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin, hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bahis soruşturmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. Kulüp Yönetimi ile doğrudan ya da dolaylı yoldan hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu kişiler Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileridir. Ayrıca söz konusu derneğin herhangi bir sportif faaliyeti de bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör