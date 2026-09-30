Fenerbahçe’de çalışmalar devam ediyor!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun şekilde gerçekleştirildi.

Salondaki core çalışmalarıyla başlayıp sahaya taşınan idmanda futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. Ardından idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör