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Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:16

Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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AA
Fenerbahçe’de çalışmalar devam ediyor!
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun şekilde gerçekleştirildi.

Salondaki core çalışmalarıyla başlayıp sahaya taşınan idmanda futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. Ardından idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG #ÇAYKUR RİZESPOR #FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ #İSMAİL KARTAL
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Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor!
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