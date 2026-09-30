İngiltere Başbakanı Burnham, Manchester City'nin sahiplerini kaybetme ihtimali için "endişeli"

Başbakan Burnham, Manchester City'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mensubu sahiplerinin Premier Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili soruya, "Onları kaybetmekten gerçekten endişe duyarım. Modern Manchester'ın inşa edilmesinde ve Manchester City'nin bugün olduğu gibi küresel bir güce dönüştürülmesinde çok büyük bir ortak oldular. Sadece Etihad Stadı ve etrafındaki yerleşkeye değil, aynı zamanda şehre yaptıkları yatırımlar için City Futbol Grubu'na ve sahiplerine teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

Tuttuğu takım Everton'ın daha önce puan silme cezası aldığını hatırlatan Burnham, "Everton birkaç yıl önce bu durumdaydı ve Everton için mücadele etmiştim. Çünkü o süreçte adil muamele görmedikleri yönündeki görüşümü halen güçlü bir şekilde koruyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City'yi 2008 yılında 200 milyon sterline satın alan Şeyh Mansur bin Zayid el-Nahyan, City Futbol Grubu'nun yönetttiği projelerle Manchester kentine 1 milyar sterlinden fazla yatırım yaptı.

2017-2026 yıllarında Manchester Belediye Başkanlığı görevini yürüten Burnham, temmuz ayında İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Bağımsız komisyon, Manchester City'yi 100'den fazla iddiada suçlu bulurken, Manchester ekibinin gelirlerini şişirip maliyetlerini 900 milyon sterlin düşük gösterdiği iddiaları basına yansıdı.

Komisyonun kararına tepki gösteren Manchester City ise hukuki sürecin devam ettiğini ve kulübün yanlış bir şey yapmadığını savundu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör