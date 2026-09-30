Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere Başbakanı Burnham, Manchester City'nin sahiplerini kaybetme ihtimali için 'endişeli'
Giriş Tarihi: 1.10.2026 00:19

İngiltere Başbakanı Burnham, Manchester City'nin sahiplerini kaybetme ihtimali için "endişeli"

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, bağımsız bir komisyon tarafından finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan Manchester City'nin sahiplerinin Premier Lig'den ayrılma ihtimalinin kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
İngiltere Başbakanı Burnham, Manchester City’nin sahiplerini kaybetme ihtimali için endişeli
  • ABONE OL

Başbakan Burnham, Manchester City'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mensubu sahiplerinin Premier Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili soruya, "Onları kaybetmekten gerçekten endişe duyarım. Modern Manchester'ın inşa edilmesinde ve Manchester City'nin bugün olduğu gibi küresel bir güce dönüştürülmesinde çok büyük bir ortak oldular. Sadece Etihad Stadı ve etrafındaki yerleşkeye değil, aynı zamanda şehre yaptıkları yatırımlar için City Futbol Grubu'na ve sahiplerine teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

Tuttuğu takım Everton'ın daha önce puan silme cezası aldığını hatırlatan Burnham, "Everton birkaç yıl önce bu durumdaydı ve Everton için mücadele etmiştim. Çünkü o süreçte adil muamele görmedikleri yönündeki görüşümü halen güçlü bir şekilde koruyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City'yi 2008 yılında 200 milyon sterline satın alan Şeyh Mansur bin Zayid el-Nahyan, City Futbol Grubu'nun yönetttiği projelerle Manchester kentine 1 milyar sterlinden fazla yatırım yaptı.

2017-2026 yıllarında Manchester Belediye Başkanlığı görevini yürüten Burnham, temmuz ayında İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Bağımsız komisyon, Manchester City'yi 100'den fazla iddiada suçlu bulurken, Manchester ekibinin gelirlerini şişirip maliyetlerini 900 milyon sterlin düşük gösterdiği iddiaları basına yansıdı.

Komisyonun kararına tepki gösteren Manchester City ise hukuki sürecin devam ettiğini ve kulübün yanlış bir şey yapmadığını savundu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere Başbakanı Burnham, Manchester City'nin sahiplerini kaybetme ihtimali için "endişeli"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA