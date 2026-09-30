İşte bu milli mücadele!

A Milli Takım'ın yaşı küçük, futbolu büyük ismi Arda, İtalya karşısında takımın en çok savaşan ismiydi. Ortaya koyduğu mücadele, yağmurlu hava nedeniyle çamurla kirlenen formasından okundu… İtalyanlar ona övgü yağdırırken, Bursa tribünlerinin alkışladığı tek isim oldu. İlk yarının bitiş düdüğüyle Bastoni, karşılaşma sonunda Kayode formasını istedi. Michael Kayode, "Formayı yıkayacağım ve özenle saklayacağım. Bu benim için sadece bir formadan ibaret değil. Hayatımın geri kalanı boyunca değer vereceğim bir anı. Bu gerçekten büyük bir onur" diyerek genç meslektaşına duyduğu saygıyı dile getirdi.





MANCİNİ'DEN ÖVGÜ

GÖK Mavililer'in teknik direktörü Mancini, Arda için "4-1'lik skor ne kadar üstün oynadığımızı yansıtıyor ancak Arda Güler bambaşka bir hikâyeydi. Takımı sürekli baskı altında olmasına rağmen öne çıktı ve orta sahayı tek başına tamamen domine etti. Onun öz güveni, oyun görüşü ve sanki asla ıskalamayan o inanılmaz uzun pasları beni hayran bıraktı. Takımının geri kalanını gölgede bırakan bir İtalyan takımı karşısında bu kadar soğukkanlılıkla oynaması, ne kadar özel bir yetenek olduğunu gösteriyor. O, dünya çapında bir oyuncu olmaya yazgılı ve Real Madrid, ona sahip olduğu için inanılmaz derecede şanslı" değerlendirmesini yaptı.





SALONA ASTIĞI FORMA İLHAM KAYNAĞI

Arda'nın mücadelesinin formasından okunması bir ilk değil... 2024 yılında Türkiye'nin Karadağ'a 3-1 kaybettiği maçta forması çamurdan görünmeyen genç yetenek bu formayı çerçeveletip evine asmış, gerekçesini de "Kaybetme duygusunun ne kadar berbat olduğunu hatırlamak için bunu yaptım" demişti.



4 BASAMAK BİRDEN DÜŞTÜK

UEFA Uluslar A Ligi serüvenine kötü bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, 1-0 kaybettiği Fransa karşılaşmasının ardından İtalya'ya da 4-1 mağlup oldu. 2026 Dünya Kupası performansının ardından Uluslar A Ligi'nde de düşüşünü sürdüren Ay-Yıldızlılar, FIFA dünya sıralamasında 4 basamak birden geriledi. Milliler 31. sıraya düştü. İlk 3; İspanya, Arjantin ve Fransa oldu.

İTALYA MAÇINDA NE YAPTI?

TOPLA BULUŞMA: 100

İSABETLİ PAS: 70 / 62 İSABET (%88)

(MAÇIN EN İYISİ)

ŞUT: 4 /1

ÇALIM: 4

(MAÇIN EN İYİSİ)

FAUL ALMA: 5

(MAÇIN EN ÇOK FAUL ALANI)

İKILİ MÜCADELE: 16/11

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör