Man. City’ye şok!

Manchester City sansasyonel bir haberle sarsıldı. Premier Lig yönetimi, M.City'yi 9 sezona yayılan finansal kuralları ihlal etme gerekçesiyle suçlu buldu. İngiliz ekibinin mali ihlal suçlamalarının tamamından ve lig soruşturmasıyla iş birliği yapmamasına ilişkin suçlamaların çoğundan suçlu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemi inceleyen bağımsız komisyonun, birçok usulsüzlüğe rastladığını, özellikle sponsorlarla göstermelik anlaşmalar yapıldığı ve harcama limitlerinin ihlal edildiği aktarıldı. Ayrıca, kulübün mali tablolarda gerçeği yansıtmayan bilgiler sunduğu ve mali durumunun gerçek halini denetçilerden ve futbol düzenleyicilerinden gizlediği belirtildi. Manchester City ise kararda hukuki, ilkesel ve olgusal açıdan ciddi hatalar olduğunu öne sürerek itiraz edeceğini açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör