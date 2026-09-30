Okan Buruk’un cezası 1 maç

Trabzonspor ile Galatasaray
arasında Süper Lig'de 19 Eylül'de oynanan maçta ikinci sarıdan kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk
'un cezası belli oldu. "Sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle PFDK'ya sevk edilen tecrübeli teknik adam, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Aynı karşılaşmada direkt kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu'ya ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası
geldi. Okan Buruk, Kasımpaşa maçında takımın başında olamayacak. Ugochukwu ise hem Kasımpaşa hem de Gençlerbirliği mücadelelerinde forma giyemeyecek.
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Mete Efendioğlu - Editör