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Giriş Tarihi: 30.09.2026 19:01

Pep Guardiola, Manchester City'ye destek

İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulanan eski takımı Manchester City'ye destek için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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İHA
Pep Guardiola, Manchester City’ye destek
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Finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulanan İngiliz ekibi Manchester City'ye eski teknik direktörü Pep Guardiola destek verdi.

Sosyal medya hesabından Manchester City dönemine ait fotoğraflar paylaşan Guardiola, "Dünyanın dört bir yanındaki Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum, her zamankinden daha fazla. Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran Soriano'nun, oyuncuların, personelin, Enzo'nun ve siz taraftarlarımızın arkasındayım. Her zaman arkasında olmaya devam edeceğim. Bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MANCHESTER CİTY #PEP GUARDİOLA
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Pep Guardiola, Manchester City'ye destek
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