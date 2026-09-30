Pep Guardiola’dan Manchester City’e destek!

İspanyol teknik adam Pep Guardiola, "finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle" suçlu bulunan eski kulübü Manchester City'e destek verdi.

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ile çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum, her zamankinden daha fazla." dedi.

"HER ZAMAN ARKASINDAYIM"

Guardiola, paylaşımında, "Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran Soriano'nun, oyuncuların, personelin, Enzo Maresca'nın ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım, her zaman arkasındaydım ve her zaman arkasında olacağım. Net olmama izin verin, bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Manchester City'yi 2016-26 yıllarında çalıştıran Guardiola, 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 kupa sevinci yaşadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör