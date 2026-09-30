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Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:35 Son Güncelleme: 30.09.2026 21:37

Şükrü Ersoy anısına futbol maçlarında saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu hayatını kaybeden eski milli kaleci Şükrü Ersoy anısına 3-5 Ekim'de yapılacak profesyonel maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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AA
Şükrü Ersoy anısına futbol maçlarında saygı duruşu yapılacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli kaleci Şükrü Ersoy anısına 3-5 Ekim'de yapılacak profesyonel maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlılarımızın kalesini koruyan Şükrü Ersoy'un vefatı nedeniyle 3-5 Ekim tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Şükrü Ersoy anısına futbol maçlarında saygı duruşu yapılacak
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