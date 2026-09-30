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Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:13

Süper Lig'in en genç ilk 11'i Göztepe'de!

Süper Lig'de milli araya galibiyet alamadan 3 puanla 17'nci sırada giren Göztepe, en genç ilk 11 yaş ortalaması yakalayan takım oldu.

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DHA
Süper Lig’in en genç ilk 11’i Göztepe’de!
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Süper Lig'de son 3 sezondur daha çok gelecek vadeden yerli ve yabancı oyuncularla mücadele eden Göztepe, ilk 6 hafta baz alındığında 24.1 yaş ortalamasıyla ligin ilk 11 olarak en genç takımı oldu.

Sezon içinde tecrübeli oyuncuları 33 yaşındaki Allan Godoi, 30 yaşındaki Sonko Sundberg, 28 yaşındaki Ogün Bayrak ve 27 yaşındaki kaleci Luka Gugeshashvili'den yararlanamayan sarı-kırmızılılar genç oyuncu ekibiyle mücadele etti.

EN GENCİ EGE YILDIRIM

Bu süreçte takımın en genç oyuncusu 19 yaşındaki stoper Ege Yıldırım oldu. 2026-2027 sezonda ligin en genç yaş ortalamasına sahip 3 takımı ise 22.2 yaş ortalamasıyla Eyüpspor, 23.6 yaş ortalamasıyla Samsunspor ve 25.7 yaş ortalamasıyla Göztepe oldu. Gugeshavshvali'nin kadro dışı bırakılmasıyla ortalama daha da düştü ve kaleyi 24 yaşındaki Arda Özçimen devraldı.

30 YAŞ ÜSTÜ 3 OYUNCU

Takımdan 30 yaş ve üzeri ise 3 oyuncu bulunuyor. Godoi ve Sundberg'in yanı sıra 31 yaşındaki orta saha Efkan Bekiroğlu da takımda görev alıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GÖZTEPE #SÜPER LİG #ALLAN GODOİ #OGÜN BAYRAK #EFKAN BEKİROĞLU
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Süper Lig'in en genç ilk 11'i Göztepe'de!
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