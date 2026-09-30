Trabzonspor’a Thomas Reis’ten kritik dokunuş!

Trabzonspor'un Alman teknik patronu Thomas Reis, takımda fiziksel ve taktik değişikliklere hazırlanıyor.

Reis'in Trabzonspor'daki ilk maçında elde edilen 4-0'lık Galatasaray galibiyeti önemli bir moral kaynağı olurken, Alman çalıştırıcı takımının geliştirmesi gereken noktaları da tespit etti.

FİZİKSEL DÜŞÜŞ DETAYI

Reis, takımın özellikle karşılaşmaların 60-70. dakikalarından sonra fiziksel olarak düşüş yaşadığını düşünüyor. Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda bu problemin üzerine yoğunlaşılırken, oyuncuların maçın tamamına yayılan bir mücadele gücüne ulaşması hedefleniyor.

Ayrıca Alman teknik adamın 4-3-3'e yakın bir oyun şablonu üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör