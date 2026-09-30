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Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:43

Trabzonspor'a Thomas Reis'ten kritik dokunuş!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımındaki eksikleri belirledi. Alman hoca, fiziksel düşüşü azaltmak için çalışmalara hız verdi. Reis, 4-3-3 sistemi üzerinde de duruyor.

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Trabzonspor’a Thomas Reis’ten kritik dokunuş!
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Trabzonspor'un Alman teknik patronu Thomas Reis, takımda fiziksel ve taktik değişikliklere hazırlanıyor.

Reis'in Trabzonspor'daki ilk maçında elde edilen 4-0'lık Galatasaray galibiyeti önemli bir moral kaynağı olurken, Alman çalıştırıcı takımının geliştirmesi gereken noktaları da tespit etti.

FİZİKSEL DÜŞÜŞ DETAYI

Reis, takımın özellikle karşılaşmaların 60-70. dakikalarından sonra fiziksel olarak düşüş yaşadığını düşünüyor. Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda bu problemin üzerine yoğunlaşılırken, oyuncuların maçın tamamına yayılan bir mücadele gücüne ulaşması hedefleniyor.

Ayrıca Alman teknik adamın 4-3-3'e yakın bir oyun şablonu üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#THOMAS REİS #GALATASARAY #TRABZONSPOR
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Trabzonspor'a Thomas Reis'ten kritik dokunuş!
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