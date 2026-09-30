Tüm dünyaya mesaj olacak

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Giriş Tarihi: 30.09.2026

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Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, sporun kardeşlik ruhunu öne çıkarmak ve tüm dünyaya dayanışma mesajı vermek amacıyla bu akşam 20.00’de özel maçta karşılaşacak

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2026 İslam İş birliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya, Filistin'de yaşanan insani dram karşısında kardeşlik mesajını dünyaya duyurmak adına özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, bu akşam 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyle Filistin'e yönelik dayanışma mesajı geniş kitlelere ulaşacak. Taraftarların ücretsiz olarak izleyebileceği karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Tribünlerde Filistin halkına destek pankartları da yerini alacak. Soykırım sonrası Konya'ya gelen Filistinliler de bu önemli karşılaşmada tribünlerdeki yerini alacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KONYASPOR #TRT SPOR #KONYA
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