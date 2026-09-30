Turkuvaz’da yıldızlar geçidi

Milli arada futbol coşkusunun tek adresi olan Turkuvaz Medya'da heyecan fırtınası yarın tüm hızıyla devam edecek. 1 beraberlik, 1 yenilgi ile turnuvaya kötü başlayan ve mazisini arayan Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, Sırbistan karşısında galibiyetle tanışmak istiyor. Uluslar A Ligi 2. Grup'ta 21.45'teki mücadeleyi A Haber naklen yayınlayacak. Aynı saatte başlayacak Yunanistan-Hollanda müsabakası da A Spor ekranlarında olacak. 4. Grup'ta ikide iki yapan Cristiano Ronaldo ve Rafael Leao'lu Portekiz, Danimarka ile 21.45'te kozlarını paylaşacak. Dev kapışmayı A2 naklen verecek.



TURKUVAZ'DA YARININ MENÜSÜ!

21.45 Yunanistan-Hollanda

(A Spor)

21.45 Almanya-Sırbistan

(A Haber)

21.45 Danimarka-Portekiz

(A2)



A MİLLİ TAKIM'IN COŞKUSU ATV'DE

2 EKİM CUMA: 21.45 BELÇİKA (Liege)

5 EKİM P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör