Yamal şov yaptı İspanya fark attı

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta son Dünya Şampiyonu İspanya, evinde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. A Haber'den yayınlanan müsabakada Matadorlar, rakibini sahadan sildi. 2 gol atan Yamal, Pubill'e de asist yaptı. İspanya'nın diğer sayısı Nico Williams'tan geldi. 2'de 2 yapan Luis de la Fuente'nin ekibi, zirvede yer alıyor. Gruptaki diğer maçta da İngiltere, deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi. A Spor'dan yayınlanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmanın 25. dakikasında Çekya'dan Sulc, yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. 47'de Gordon, 69'da da Kane ağları sarsarak İngiltere'ye galibiyeti getirdi. Diğer sonuçlar: B Ligi 1. Grup: Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0, İskoçya-İsviçre: 0-3. C Ligi 1. Grup: Finlandiya-Belarus: 0-0, San Marino-Arnavutluk: 0-3. C Ligi 3. Grup: Moldova-Faroe Adaları: 1-1, Slovakya-Kazakistan: 2-1. C Ligi 4. Grup: Bulgaristan-Estonya: 0-0, Lüksemburg-İzlanda: 0-3.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör