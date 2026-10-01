448 yönetici PFDK’ya verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakemlere yönelik başlatılan soruşturmanın yankıları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bahis operasyonunda yeni bir dalga daha geldi. TFF, dün yaptığı duyuruyla 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen toplam 448 yöneticiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Kulüp yöneticileri, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak sevk edilirken bu isimler arasında Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dan ise 13 kişi yer alıyor. Bu arada 1 yıl ceza alan yöneticilerin görevleri de otomatikman düşecek. İtiraz olursa son kararı Tahkim Kurulu verecek.

4 BÜYÜKLER'DEN SEVK EDİLENLER

Tarkan Ser.............................Beşiktaş

Kerem Gürel..........................Beşiktaş

Fırat Fidan.............................Beşiktaş

Miraç İltuğ Sungur................Beşiktaş

Kadir Kılıç..............................Beşiktaş

Mustafa Mollaoğlu...............Beşiktaş

Hakan Daltaban....................Beşiktaş

İ. K. Barış Dillioğlu.................Beşiktaş

Enis Ulusoy............................Beşiktaş

Serhan Çetinsaya..................Beşiktaş

Eren Ali Dişli....................Fenerbahçe

Bekir İrdem......................Fenerbahçe

Erdem Sezer....................Fenerbahçe

Emir Aral..........................Galatasaray

Özgür Işıtan Gün.............Galatasaray

Ali Yüce...........................Galatasaray

Maruf Güneş...................Galatasaray

Hüseyin Ural Aküzüm.....Galatasaray

Yalçın Orhan................. Trabzonspor

Zeyyat Kafkas................ Trabzonspor

Murat İskender............. Trabzonspor

Kemal Ertürk................. Trabzonspor

Taner Fikret Saral.......... Trabzonspor

Lokman Sadıklar........... Trabzonspor

Şenol Kaynar................. Trabzonspor

Ertuğrul Doğan............. Trabzonspor

A. Ferda Başkan............ Trabzonspor

Semih Hekimoğlu......... Trabzonspor

Derviş Köz...................... Trabzonspor

İbrahim Şahinkaya........ Trabzonspor

Ceyhun Eskici................. Trabzonspor

TFF'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 4 yönetici dün istifa etti. Bahis oynadığı gerekçesiyle sevk edilen Ural Aküzüm, görevini bıraktığını açıkladı. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Kazım Şengöçgel, Seymen Gençtürk ve Adem Doğrul da sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla istifa ettiklerini duyurdu.



ERTUĞRUL DOĞAN: ART NİYETİM YOKTU

PFDK'YA sevk edilen isimlerden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada kendisi adına asla kasıtlı bir durumun olmadığını söyledi. Doğan, "Yöneticilikte 9. yılım, daha önce TFF yaptığı toplantılarda hakemleri, antrenörleri, futbolcuları bilgilendiriyordu ancak yöneticileri bilgilendirmemişti. Yöneticilerin bilmesi lazımdı ayrı konu. Asla kasıtlı bir durum söz konusu değil. Art niyetim yoktu. Benim çok daha önce kapanmış bir hesabım vardı. Bu şirketler kulüplerin sponsorlarıydı, lansmanları TFF'de yapılıyordu. Bir art niyet olmadığı için sıkıntı geleceğini düşünmedik. Bir hata diyelim. Böyle bir şey başımıza geldi. Savunmamızı vereceğiz. Herkese bir ders olur. Bundan sonra da önümüze bakacağız. Olanda hayır vardır" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör