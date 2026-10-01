448 yönetici PFDK’ya verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakemlere yönelik başlatılan soruşturmanın yankıları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bahis operasyonunda yeni bir dalga daha geldi. TFF, dün yaptığı duyuruyla 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen toplam 448 yöneticiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Kulüp yöneticileri, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak sevk edilirken bu isimler arasında Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dan ise 13 kişi yer alıyor. Bu arada 1 yıl ceza alan yöneticilerin görevleri de otomatikman düşecek. İtiraz olursa son kararı Tahkim Kurulu verecek.
4 BÜYÜKLER'DEN SEVK EDİLENLER
Tarkan Ser.............................Beşiktaş
Kerem Gürel..........................Beşiktaş
Fırat Fidan.............................Beşiktaş
Miraç İltuğ Sungur................Beşiktaş
Kadir Kılıç..............................Beşiktaş
Mustafa Mollaoğlu...............Beşiktaş
Hakan Daltaban....................Beşiktaş
İ. K. Barış Dillioğlu.................Beşiktaş
Enis Ulusoy............................Beşiktaş
Serhan Çetinsaya..................Beşiktaş
Eren Ali Dişli....................Fenerbahçe
Bekir İrdem......................Fenerbahçe
Erdem Sezer....................Fenerbahçe
Emir Aral..........................Galatasaray
Özgür Işıtan Gün.............Galatasaray
Ali Yüce...........................Galatasaray
Maruf Güneş...................Galatasaray
Hüseyin Ural Aküzüm.....Galatasaray
Yalçın Orhan................. Trabzonspor
Zeyyat Kafkas................ Trabzonspor
Murat İskender............. Trabzonspor
Kemal Ertürk................. Trabzonspor
Taner Fikret Saral.......... Trabzonspor
Lokman Sadıklar........... Trabzonspor
Şenol Kaynar................. Trabzonspor
Ertuğrul Doğan............. Trabzonspor
A. Ferda Başkan............ Trabzonspor
Semih Hekimoğlu......... Trabzonspor
Derviş Köz...................... Trabzonspor
İbrahim Şahinkaya........ Trabzonspor
Ceyhun Eskici................. Trabzonspor
TFF'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR!
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 4 yönetici dün istifa etti. Bahis oynadığı gerekçesiyle sevk edilen Ural Aküzüm, görevini bıraktığını açıkladı. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Kazım Şengöçgel, Seymen Gençtürk ve Adem Doğrul da sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla istifa ettiklerini duyurdu.
ERTUĞRUL DOĞAN: ART NİYETİM YOKTU
PFDK'YA sevk edilen isimlerden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada kendisi adına asla kasıtlı bir durumun olmadığını söyledi. Doğan, "Yöneticilikte 9. yılım, daha önce TFF yaptığı toplantılarda hakemleri, antrenörleri, futbolcuları bilgilendiriyordu ancak yöneticileri bilgilendirmemişti. Yöneticilerin bilmesi lazımdı ayrı konu. Asla kasıtlı bir durum söz konusu değil. Art niyetim yoktu. Benim çok daha önce kapanmış bir hesabım vardı. Bu şirketler kulüplerin sponsorlarıydı, lansmanları TFF'de yapılıyordu. Bir art niyet olmadığı için sıkıntı geleceğini düşünmedik. Bir hata diyelim. Böyle bir şey başımıza geldi. Savunmamızı vereceğiz. Herkese bir ders olur. Bundan sonra da önümüze bakacağız. Olanda hayır vardır" diye konuştu.