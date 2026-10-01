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Giriş Tarihi: 1.10.2026 15:19

A Milli Futbol Takımı, Belçika maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup'taki 3’üncü maçında yarın deplasmanda Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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DHA
A Milli Futbol Takımı, Belçika maçına hazır!
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A Milli Takım'da Belçika maçı hazırlıkları tamamlandı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiği üzerinde duruldu.

CAN UZUN KATILMADI

Ümit Milli Futbol Takımı'ndan, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek de antrenmanda yer alırken, Can Uzun ağrısı sebebiyle antrenmana katılmadı.

A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika'ya konuk olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI #YUSUF AKÇİÇEK #CAN UZUN
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A Milli Futbol Takımı, Belçika maçına hazır!
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