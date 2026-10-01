A Milli Futbol Takımı, Belçika maçına hazır!

A Milli Takım'da Belçika maçı hazırlıkları tamamlandı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiği üzerinde duruldu.

CAN UZUN KATILMADI

Ümit Milli Futbol Takımı'ndan, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek de antrenmanda yer alırken, Can Uzun ağrısı sebebiyle antrenmana katılmadı.

A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika'ya konuk olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör