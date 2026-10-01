A SPOR CANLI İZLE: Yunanistan - Hollanda maçı canlı izle!

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Selanik'teki Toumba Stadı'nda gerçekleşecek olan dev randevu için geri sayım sona erdi. Zorlu mücadelede her iki ülke de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
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CANLI SKOR - 2. DEVRE
YUNANİSTAN: 2 | 23' Ioanidis, 45' Masouras
HOLLANDA: 0
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GOL İZLE | Yunanistan 1-0 Hollanda (Ioannidis)
GOL İZLE | Yunanistan 2-0 Hollanda (Masouras)