Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A SPOR CANLI İZLE: Yunanistan - Hollanda maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 21:44 Son Güncelleme: 1.10.2026 22:50

A SPOR CANLI İZLE: Yunanistan - Hollanda maçı canlı izle!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma ile devam ediyor. Yunanistan ile Hollanda kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Müsabaka A Spor’dan naklen yayınlanıyor. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A SPOR CANLI İZLE: Yunanistan - Hollanda maçı canlı izle!
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Selanik'teki Toumba Stadı'nda gerçekleşecek olan dev randevu için geri sayım sona erdi. Zorlu mücadelede her iki ülke de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Futbol tutkunları için Yunanistan Hollanda maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşuyor.

CANLI SKOR - 2. DEVRE

YUNANİSTAN: 2 | 23' Ioanidis, 45' Masouras

HOLLANDA: 0

ASpor CANLI YAYIN

Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GOL İZLE | Yunanistan 1-0 Hollanda (Ioannidis)

GOL İZLE | Yunanistan 2-0 Hollanda (Masouras)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
A SPOR CANLI İZLE: Yunanistan - Hollanda maçı canlı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA