A SPOR CANLI İZLE: Yunanistan - Hollanda maçı canlı izle!

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Selanik'teki Toumba Stadı'nda gerçekleşecek olan dev randevu için geri sayım sona erdi. Zorlu mücadelede her iki ülke de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Futbol tutkunları için Yunanistan Hollanda maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşuyor.

CANLI SKOR - 2. DEVRE

YUNANİSTAN: 2 | 23' Ioanidis, 45' Masouras

HOLLANDA: 0

ASpor CANLI YAYIN

Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GOL İZLE | Yunanistan 1-0 Hollanda (Ioannidis)

GOL İZLE | Yunanistan 2-0 Hollanda (Masouras)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör