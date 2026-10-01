Beşıktaş’a 2 müjde

Milli ara sonrası 11 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maça çıkacak olan Beşiktaş
'a yoğun maraton öncesi, iki güzel haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle milli takımlarına gidemeyen siyahbeyazlı ekibin yıldız futbolcuları Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic'in tedavilerinin iyi gittiği ve Kocaelispor karşılaşmasına yetişecekleri bildirildi.
Sağlık ekibinden aldığı olumlu raporun teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu mutlu ettiği öğrenildi. Vlahovic, Beşiktaş formasıyla bu sezon 7 maça çıkarken 5 gol kaydetti. Trossard ise giydiği 7 karşılaşmada 1 gol-1 asistlik performans verdi.
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Mete Efendioğlu - Editör