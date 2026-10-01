Bu kez polis VAR’a gitti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün Türk hakemliğinin tepe yönetimine yönelik düzenlediği, Cumhuriyet tarihinin en büyük 'Hakemler Dosyası' operasyonu kapsamında yasal işlemler devam ediyor. Hakem sınavlarında usulsüzlük, torpil ve sistematik mobbing suçlamalarıyla gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve eski Başkanvekili Ahmet Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüphelinin ifade işlemleri dün başladı. Gündoğdu'nun ifadesinin bugün alınacağı kaydedilirken şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

TFF: VERİLERİN SİLİNDİĞİ YALAN!

Riva'daki TFF tesisleri, MHK'nin Beylerbeyi ve 4. Levent'teki İstanbul şubeleri, TFF Ankara Binası ile TFFHGD Üsküdar Dernek binalarında yapılan aramalarda belgelere el konuldu. Riva'da Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, görüntü ve veri depolama materyalleri incelemek üzere istendi, odada ayrıca herhangi bir inceleme yapılmadı. TFF'ye bu görüntüleri vermesi için tebliğ yapıldı. Ayrıca hakemlerin giriş çıkış yaptığı koridor görüntüleri de istendi. Bu arada TFF, Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği iddialarını yalanladı.



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör