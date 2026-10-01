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Giriş Tarihi: 1.10.2026 21:44 Son Güncelleme: 1.10.2026 22:31

CANLI İZLE | Danimarka – Portekiz maçı! A2 CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan UEFA Uluslar Ligi üçüncü hafta maçında Danimarka ve Portekiz karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A2'den canlı yayınlanıyor. İşte detaylar...

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CANLI İZLE | Danimarka – Portekiz maçı! A2 CANLI YAYIN
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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Portekiz, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği maç A2'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR - 1. DEVRE

DANİMARKA: 1 | 23' Damsgaard

PORTEKİZ: 2 | 13' Cancelo, 25' Gonçalo Ramos

A2TV CANLI YAYIN

RONALDO MAÇTA YOK

Uluslar Ligi son maçında Norveç'i 2-1 yenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başlamış, ısınmak için kenara çıkmış ancak süre alamadan maçı kenarda tamamlamıştı.

Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | Danimarka 0-1 Portekiz (Joao Cancelo)

GOL İZLE | Danimarka 1-1 Portekiz (Damsgaard)

GOL İZLE | Danimarka 1-2 Portekiz (Gonçalo Ramos)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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CANLI İZLE | Danimarka – Portekiz maçı! A2 CANLI YAYIN
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