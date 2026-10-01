CANLI İZLE | Danimarka – Portekiz maçı! A2 CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Portekiz, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği maç A2'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR - 1. DEVRE
DANİMARKA: 1 | 23' Damsgaard
PORTEKİZ: 2 | 13' Cancelo, 25' Gonçalo Ramos
RONALDO MAÇTA YOK
Uluslar Ligi son maçında Norveç'i 2-1 yenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başlamış, ısınmak için kenara çıkmış ancak süre alamadan maçı kenarda tamamlamıştı.
Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Danimarka 0-1 Portekiz (Joao Cancelo)
GOL İZLE | Danimarka 1-1 Portekiz (Damsgaard)
GOL İZLE | Danimarka 1-2 Portekiz (Gonçalo Ramos)