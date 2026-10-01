Derdime bul bir çare!

Tarihinde ilk kez yer aldığı Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0 yenilmesine rağmen verdiği mücadeleyle ayakta alkışlanan, İtalya önünde ise ilk 30 dakikada yediği şanssız gollerle kaybeden A Milli Takım, şimdi gözünü yarınki Belçika sınavına çevirdi. Deplasmandaki zorlu maçta gruptaki ilk 3 puanını isteyen Bizim Çocuklar'ın, geride kalan iki karşılaşmasında en büyük sorunu topu ayağında tutamamak oldu. Ay-Yıldızlı ekibimiz, oynadığı iki maçta toplamda 279 top kaybı gerçekleştirdi ve rakip bu şekilde 2 kez ağları buldu. Futbolu-yla Milli Takım'a büyük enerji verip ayakta tutan isim olan Arda Güler, 41 kez kayıp yaşadı. 21 yaşındaki yeteneği, Oğuz Aydın (38), Zeki Çelik (22) ve Can Uzun (22) izledi. Hatalara çözüm arayan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.





AĞRILARI ARTAN ORKUN KADRODAN ÇIKTI

A Milli Takım'a bir kötü haber daha geldi. Bursa'daki İtalya karşılaşmasında fedakârlık göstererek sahaya çıkan Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrıların arttığı belirtildi. Yapılan değerlendirmenin ardından 25 yaşındaki orta sahanın kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Ağrıları olan Emirhan Topçu ise dün idmana katıldı. Ümit Milli Takım kadrosundaki Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım'la dünkü antrenmanda yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör