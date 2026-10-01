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Giriş Tarihi: 1.10.2026 10:32

Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Futbol Takımı'nda!

Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar için A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

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AA
Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Futbol Takımı’nda!
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Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan ile Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna alındı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi." denildi.

Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#YUSUF AKÇİÇEK #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Futbol Takımı'nda!
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