Fenerbahçe’de Mason Greenwood’un doğum günü kutlandı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel bireysel çalışmalarla da sona erdi.



MASON GREENWOOD'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antrenman öncesi İngiliz futbolcu Mason Greenwood için doğum günü kutlaması yapıldı. Greenwood, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. Kutlamada teknik ekip ve oyuncular, Mason Greenwood'u tebrik ederken, o da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanın ardından Turan Tovuz PFK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'a gidecek.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör