Futbol şöleni sürüyor

UEFA Uluslar Ligi fırtınası Turkuvaz Medya'da esmeye devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta 1 beraberlik, 1 yenilgi ile turnuvaya kötü başlayan ve Jürgen Klopp yönetiminde ayağa kalkmaya çalışan Almanya, sahasında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. 21.45'teki mücadeleyi A Haber naklen yayınlayacak. Aynı saatte başlayacak Yunanistan- Hollanda müsabakası da A Spor ekranlarında olacak. 4. Grup'ta ikide iki yapan Rafael Leao'lu Portekiz, Danimarka ile 21.45'te kozlarını paylaşacak. Bu mücadele ise A2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

TURKUVAZ'DA GÜNÜN PROGRAMI

21.45 Yunanistan-Hollanda (A Spor)

21.45 Almanya-Sırbistan (A Haber)

21.45 Danimarka-Portekiz (A2)

A MİLLİ TAKIM COŞKUSU ATV'DE YAŞANACAK

YARIN : 21.45 BELÇİKA (Liege)

5 EKİM PAZARTESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör