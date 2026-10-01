Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbol şöleni sürüyor
Giriş Tarihi: 1.10.2026

Futbol şöleni sürüyor

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan Turkuvaz Medya’da yaşanmaya devam ediyor. Bugün Almanya evinde Sırbistan karşısında siftah peşinde. 21.45’teki karşılaşma A Haber’de olacak. Aynı saatte Yunanistan-Hollanda maçı A Spor’da, Danimarka-Portekiz mücadelesi ise A2’de yayınlanacak

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Futbol şöleni sürüyor
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi fırtınası Turkuvaz Medya'da esmeye devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta 1 beraberlik, 1 yenilgi ile turnuvaya kötü başlayan ve Jürgen Klopp yönetiminde ayağa kalkmaya çalışan Almanya, sahasında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. 21.45'teki mücadeleyi A Haber naklen yayınlayacak. Aynı saatte başlayacak Yunanistan- Hollanda müsabakası da A Spor ekranlarında olacak. 4. Grup'ta ikide iki yapan Rafael Leao'lu Portekiz, Danimarka ile 21.45'te kozlarını paylaşacak. Bu mücadele ise A2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

TURKUVAZ'DA GÜNÜN PROGRAMI
21.45 Yunanistan-Hollanda (A Spor)
21.45 Almanya-Sırbistan (A Haber)
21.45 Danimarka-Portekiz (A2)

A MİLLİ TAKIM COŞKUSU ATV'DE YAŞANACAK
YARIN : 21.45 BELÇİKA (Liege)
5 EKİM PAZARTESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#A SPOR #A HABER #TURKUVAZ MEDYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbol şöleni sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA