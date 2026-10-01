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Giriş Tarihi: 1.10.2026 19:23

Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti. Sakatlığını atlatan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

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İHA
Galatasaray’da Mario Lemina gelişmesi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sakatlığını atlatan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray, yarın saat 17.30'da deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi
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