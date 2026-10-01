Galatasaray’da Mario Lemina gelişmesi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sakatlığını atlatan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.Galatasaray, yarın saat 17.30'da deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.