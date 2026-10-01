Konya’dan dünyaya kardeşlik mesajı

Futbol dünyasında eşine zor rastlanacak bir dostluk maçı oynandı. İsrail'in zulmü altındaki Filistin'e destek için düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Takımı ile Konyaspor, dostluk müsabakasında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede futbolseverler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin marş ve ezgilerine eşlik etti.

Tribünlerde "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı. Futbolcular sahaya, aralarında İsrail'in saldırıları sonucu uzuvlarını kaybedenlerin de bulunduğu Filistinli çocuklarla çıktı. İki takım oyuncuları birbirlerine sarılarak şu tabloyu çizdi: Rakip değil, kardeşiz… Müsabaka oynanırken taraftarlar sahaya binlerce oyuncak attı. Toplanan oyuncaklar, Gazze'de çocukluğunu yaşayamayan, oyuncaksız kalan Filistinli çocuklara gönderilecek. Açılan pankartlar da çok anlamlıydı. İsrail saldırılarında şehit olan 1014 Filistinli sporcu ile gazeteciler rahmetle anıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN: MÜSTESNA BİR ÖRNEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Konya'mızda, Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçı, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur. Bu anlamlı maç için ülkemize gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. 42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin Milli Futbol Takımı'nı bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz."



SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Karşılaşma öncesinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, stattakilere seslendi. "Filistinli kardeşlerimize 'Sahipsiz değilsiniz, burası sizin de eviniz' mesajı veriyoruz" diyen Erdoğan, "Herkes sessiz kalsa da Türkiye bu soykırıma sessiz kalmayacak. Çocuklar yaşayabilsin, okullarına gidebilsin, bölgede barış olsun diye soykırımcı, zalim İsrail'in durdurulmasını istiyoruz ve masum Filistin halkının kendi vatanında özgürce yaşamasını istiyoruz. Kudüs ve Filistin özgür olana kadar susmayacağız. Çalışmaya, hatırlamaya, hatırlatmaya ve zalimler için dünyayı dar etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



MÜCADELEYE DEVAM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak da tribündeydi. Türkiye'nin her zaman zalimlerin karşısında olduğunu aktaran Bak, "Filistin devleti kurulana kadar mücadele edeceğiz. Buradan tüm dünyaya mesaj veriyoruz. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler kürsüsünde söyledi ve her zaman Filistin'in yanında olacağımızı ifade etti" diye konuştu. Ayrıca Uluslar Ligi'nde İrlandalı futbolcuların İsrail maçında yaptığı protestonun önemine de değindi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör