MHK’de ara çözüm taylor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK'nin eski ve yeni üyelerinin aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınması sonrası gözler yeni kurulun nasıl oluşacağına çevrildi. Kulis bilgilerine göre; TFF'de sezon başında elit hakem direktörü olarak göreve getirilen dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor'ın, geçici olarak MHK Başkanlığı koltuğuna geçmesi planlanıyor. Ayrıca Taylor'a yardımcı olmaları için 3 kişilik bir heyet oluşturulacak.





TFFHGD BAŞKANI'NA AĞIR SUÇLAMA!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk hakemliğine yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD )Başkanı Ferdi Karadoruk'un WhatsApp hesabından çocuk istismarı içeren video yüklendiği ABD merkezli NCMEC raporuyla tespit edildi. 18 yıldır bizzat kullandığı hatta ilişkin "Hesabım hacklendi" savunması yapan Karadoruk için bilişim uzmanı görevlendirildi. Bilirkişi, dosyaya sunulan veriler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, "Karadoruk'un olay tarihinde kullandığı WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığı iddiasını destekleyen herhangi bir veriye rastlanmadı" raporu verdi. Başsavcılığın elde edilen bulgulara ilişkin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör